Condividi su...

Linkedin email

TARANTO – Nelle sede di Taranto di Confindustria, il presidente Salvatore Toma ha convocato gli associati per discutere il delicato momento che vivono le nn imprese dell’indotto del siderurgico ionico. Al vertice ha partecipato da remoto anche il presidente regionale degli associati Fontana, la questione assume contorni nazionali. “L’improvvisa sospensione dell’operatività di 145 imprese appaltatrici da parte di Acciaierie d’Italia, ex Ilva, desta molta preoccupazione e, nel totale rispetto dell’autonomia d’impresa, Confindustria, Confindustria Puglia e Confindustria Taranto auspicano che venga individuata al più presto una soluzione nell’interesse dei lavoratori e della vasta filiera di imprese fornitrici, scongiurando gravi ripercussioni sul tessuto sociale di Taranto e della Puglia. Acciaierie è una priorità per l’intera manifattura ed è strategico accelerare la piena difesa del ciclo integrale a caldo per l’Italia intera la sua bilancia commerciale”.