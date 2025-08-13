13 Agosto 2025

Ex Ilva, Confartigianato: “Non solo acciaio, Taranto diversifichi economia”

centered image

”La vertenza ex Ilva deve essere affrontata con una visione ampia, che tenga conto non solo della decarbonizzazione, ma anche delle conseguenze occupazionali e delle opportunità di riconversione economical. È questo il messaggio lanciato da Fabio Paolillo, segretario generale di Confartigianato Taranto, in una nota che richiama istituzioni, parti sociali e comunità locale a un’analisi realistica della situazione.

Paolillo riconosce l’impegno del ministro Adolfo Urso nel considerare la siderurgia un asset strategico nazionale, ma sottolinea che, dal punto di vista di Taranto “non è ancora chiara la partita che le parti stanno giocando, né gli obiettivi e le modalità per raggiungerli”.

Secondo Confartigianato, la strada obbligata è la decarbonizzazione, in linea con i vincoli ambientali europei e sostenuta da fondi UE per la transizione giusta, pari a circa 800 milioni di euro. Tuttavia, Paolillo avverte: “Il futuro di Taranto non vedrà più l’acciaio come grande manna dal cielo per reddito e occupazione. Bisogna puntare subito su direttrici di sviluppo alternative”.

Il segretario generale evidenzia anche un nodo cruciale: il passaggio dagli altiforni ai forni elettrici ad arco, pur essendo ambientalmente necessario, comporterà una drastica riduzione della forza lavoro. Portando l’esempio dell’acciaieria britannica di Port Talbot, passata da 4.000 a 1.200 dipendenti, Paolillo stima che a Taranto, con tre forni elettrici e impianti di preridotto, la forza lavoro si potrebbe attestare tra le 4.000 e le 5.000 unità, rispetto agli oltre 10.000 lavoratori del passato.

“È importante dirlo chiaramente – avverte – perché è una conseguenza inevitabile. La comunità deve sapere la verità per adottare le necessarie contromisure. Decarbonizzazione, bonifiche e riconversione economica devono essere trattate come un’unica vertenza, con risorse adeguate e tempi certi”.

Per Paolillo, la sfida sarà trasformare la transizione industriale in un’occasione di crescita, puntando sulla formazione, sull’imprenditoria e sulle risorse inespresse del territorio: “Confartigianato continuerà a battere il suo ‘disco rotto’ sulla diversificazione economica, confidando nella capacità della politica e delle istituzioni di fare squadra per il futuro di Taranto”.

centered image

