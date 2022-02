TARANTO – Acciaierie d’Italia avrebbe comunicato ai sindacati e a Confindustria di aver provveduto ad annullare le istanze di apertura della procedura di Cassa integrazione ordinaria del 2 settembre e dell’1 dicembre 2021 relative allo stabilimento siderurgico di Taranto e “a presentare le domande per 13 +13 settimane di Cigo con la causale Covid19 come da DL 4/2022 in ragione delle sopravvenute disposizioni normative connesse al perdurare degli effetti determinati dalla situazione di emergenza epidemiologica”. Il periodo è compreso tra il 27 settembre 2021 e il 26 marzo 2022. L’azienda fa presente che, “a seguito delle istruzioni contenute nel messaggio Inps del 18 febbraio” è emersa “la necessità di operare un mutamento della causale di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, alla luce di quanto definito nel citato da DL n. 4 del 27 gennaio 2022”. La richiesta di Cig riguarda un numero massimo di 3500 lavoratori.