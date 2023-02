Ex Ilva: ‘Cede asse del carro con scorie liquide di acciaio’

Nell’area Acciaieria dello stabilimento siderurgico di Taranto durante “la notte tra sabato e domenica ha ceduto l’asse del carro che trasporta le paiole piene di scoria liquida di acciaio”. E’ quanto riferisce il coordinamento provinciale Usb aggiungendo che il grosso contenitore, “piegandosi, avrebbe potuto causare lo sversamento del contenuto, e procurare danni al locomotore, di conseguenza mettendo a rischio la sicurezza del macchinista”.

L’Unione sindacale di base denuncia così un altro “episodio di near miss (mancato infortunio), il secondo in pochi giorni. Sia in questo caso, che in quello che si è verificato la scorsa settimana, fortunatamente non ci sono state conseguenze per i lavoratori. Continuiamo a riferire della scarsa manutenzione, soprattutto sui carri che trasportano paiole, siviere, siluri, che più volte si sono inclinate, facendo cadere ghisa bollente”.

L’Usb segnala criticità a causa di una “manutenzione insufficiente, attrezzi da lavoro irreperibili, addetti alla manutenzione e in particolare al ripristino dei carri in questione, in cassa integrazione”.

