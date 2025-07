Ex Ilva, Calderone: “Prossima settimana decisiva per Taranto”

“Taranto resta la nostra priorità nella produzione siderurgica”. Così Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro, ha ribadito il ruolo centrale del capoluogo jonico nel sistema industriale nazionale, intervenendo a Forum in Masseria, rassegna dedicata a politica ed economia in corso a Manduria.

Calderone ha annunciato che “la prossima settimana sarà decisiva” per il futuro dell’ex Ilva, con una serie di incontri già programmati dal Governo. “Sarà fondamentale trovare una soluzione condivisa, che possa conciliare produzione e sostenibilità, ma anche garantire la tutela dei lavoratori e la sicurezza del territorio”, ha aggiunto.

Le parole del ministro arrivano in un momento delicato per il sito siderurgico tarantino, al centro di un confronto politico e tecnico che coinvolge il destino della più grande acciaieria d’Europa. “Il Governo intende mantenere Taranto al centro della strategia industriale nazionale”, lavorando per un’intesa tra tutti gli attori coinvolti.

