Ex Ilva, Bitetti andrà a Roma?

Roma – Nessun viaggio romano in agenda per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti almeno per il momento. Il primo cittadino tira dritto per la sua strada confermando di fatto che non metterà nessuna firma su quell’accordo che da qui a poche ore verrà discusso nuovamente al Mimit.

Le condizioni messe nere su bianco in una lettera sono quelle di “Tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini, salvaguardare i posti di lavoro, chiudere l’area a caldo entro cinque anni”. Inutile andarci, se non ho intenzione di firmare l’intesa ha detto Bitetti, ma dato che la convocazione del tavolo c’è, mi collegherò da remoto.

Sul fronte ministerialele. Adolfo Urso ha piu volte ribadito la sua disponibilità a voler incontrare anche prima provincia e sindaci di Taranto e Statte e discutere con loro le ragioni del No. Urso che ha lanciato il nuovo bando di gara per la vendita dello stabilimento e precisato che la decarbonizzazione non è più un’opzione ha chiamato più volte alla responsabilità la stessa che chiedono i sindacati ma anche lo stesso numero uno della Regione Puglia, Michele Emiliano che proprio sul tema della decarbonizzazione si è detto entusiasta. Ma il braccio di ferro è duro a morire. I nodi sono molteplici. Dalla discussione sui livelli occupazionali al famoso polo del dri che serve, tramite gas a produrre acciaio green di prima qualità e per il quale si sta studiando un piano B, Gioia Tauro. Il programma ad ogni modo è serrato.

Al termine della riunione, alle 11.30 con gli attori coinvolti nell’ipotetica firma, Urso incontrerà sindacati e le associazioni di imprese, locali e nazionali, in videoconferenza per aggiornarli sull’esito dell’incontro e sul Piano di piena decarbonizzazione e programma di ripresa produttiva degli impianti di ex ilva

