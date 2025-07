Ex Ilva: si tratta con Baku, Bedrock e Jindal, ma il “rigassificatore è strategico”

ADI: “Le decisioni degli enti locali sul progetto saranno determinanti per dare solidità al rilancio dello stabilimento”

Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria conferma la prosecuzione del dialogo con i potenziali partner industriali internazionali interessati al rilancio del polo siderurgico di Taranto. Al tavolo, oltre alla Baku Steel Company, sono presenti Jindal Steel International e Bedrock Industries Management Co Inc.

L’azienda riferisce che gli incontri proseguono in un clima costruttivo, con l’obiettivo di individuare soluzioni industriali sostenibili e di lungo periodo, in grado di garantire continuità produttiva e un futuro industriale competitivo.

In questa fase del confronto, assume carattere centrale il tema del rigassificatore, un’infrastruttura considerata strategica per rendere operativo un impianto DRI (Direct Reduced Iron) e per attivare un percorso concreto di decarbonizzazione del sito produttivo jonico, in linea con le nuove prospettive europee del settore siderurgico.

Le decisioni degli enti locali sul progetto del rigassificatore – si legge nella nota – saranno determinanti per dare solidità industriale al rilancio dello stabilimento. L’azienda attende quindi riscontri e orientamenti chiari sul futuro dell’infrastruttura energetica, ritenuta fondamentale per il nuovo assetto produttivo a basse emissioni.

