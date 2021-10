Ex Ilva | Azienda, obbligo Green Pass solo da 15/10 come previsto

“Sono false e destituite di fondamento

le notizie stampa circolate a proposito del presunto divieto di

svolgimento della prestazione a partire da lunedi’ 11 ottobre da

parte dei lavoratori che non detengono il Green Pass. La data di

entrata in vigore della prescrizione e’, come noto, il 15

ottobre e come tale sara’ applicata”. Cosi’ fonti ufficiali di

Acciaierie d’Italia, ex Ilva, replicano oggi alla lettera che i

sindacati metalmeccanici Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm hanno

inoltrato al prefetto di Taranto. I sindacati contestano il

fatto che l’azienda abbia previsto la disattivazione del badge

di ingresso in fabbrica, con contestuale collocazione in cassa

integrazione, per tutti coloro che da lunedi’ prossimo

risulteranno sprovvisti di Green Pass. I sindacati pongono il

problema al prefetto e annunciano una autoconvocazione per

lunedi’ mattina alla 9 davanti alla Prefettura. (AGI)