Ex Ilva, Angolano (M5S): “Sull’AIA si discuta in Consiglio comunale”

Redazione 22 Agosto 2025
La consigliera comunale pentastellata: “La maggioranza tace, serve un confronto politico pubblico e trasparente”

Sull’AIA dell’ex Ilva il Movimento 5 Stelle chiede chiarezza e confronto pubblico. La consigliera comunale Annagrazia Angolano ha sollecitato la convocazione di un Consiglio straordinario denunciando l’atteggiamento silenzioso della maggioranza in merito al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale che estende l’attività dello stabilimento siderurgico per altri dodici anni.

“Comprendiamo l’imbarazzo politico di alcune forze di maggioranza che oggi attaccano mediaticamente il Movimento 5 Stelle, colpevole soltanto di aver portato alla luce aspetti ignoti ai più relativi all’iter che ha portato al rilascio dell’AIA”, ha dichiarato Angolano sottolineando come né la maggioranza né il centrodestra abbiano preso una posizione ufficiale sul ricorso.

La consigliera ha evidenziato anche il nodo legato al parere espresso dal sindaco Piero Bitetti nella conferenza dei servizi del 17 luglio. “Il primo cittadino si è riservato di inviare successivamente una nota, che non è stata acquisita agli atti nella fase conclusiva. Se non formalmente acquisita, il parere rischia di essere giuridicamente irrilevante”, ha osservato Angolano annunciando un accesso agli atti per chiarire la vicenda.

Altro punto critico è la mancata revoca del precedente parere favorevole all’AIA espresso dalla Commissaria Prefettizia, rimasto valido nonostante il cambio di amministrazione. “Per tutte queste ragioni chiediamo un Consiglio comunale straordinario che consenta un dibattito pubblico e trasparente sull’AIA e sull’eventuale ricorso al TAR. È doveroso che tutte le forze politiche si assumano le proprie responsabilità, nell’interesse dei cittadini, dei lavoratori e dell’intero territorio”, ha concluso la consigliera M5S.

