Ex Ilva, Angolano (M5S): “Serve più tempo, rinviare Conferenza AIA”

“Si rinvii la Conferenza dei Servizi sull’ex Ilva”. È l’appello lanciato da Annagrazia Angolano, esponente del Movimento 5 Stelle di Taranto, in merito alla convocazione fissata per il prossimo 10 luglio a Roma, decisiva per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) all’impianto siderurgico.

“Comprendo le ragioni politiche e strategiche che spingono il ministro Urso a voler chiudere rapidamente il dossier sull’Accordo di Programma e sull’AIA, ma non posso non rilevare quanto sia anomalo che i massimi rappresentanti istituzionali di Taranto non abbiano obiettato sui tempi imposti”, afferma Angolano.

L’esponente pentastellata sottolinea come “il parere del sindaco Bitetti, previsto dal Testo Unico Ambientale, sia un elemento essenziale nella valutazione dell’impatto sanitario e ambientale della grande industria. A maggior ragione, dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che rafforza il ruolo del primo cittadino in materia”.

“Serve tempo per leggere attentamente il nuovo Parere Istruttorio Conclusivo, approfondire la documentazione, e magari condividere la decisione con l’intero Consiglio Comunale”, prosegue Angolano che rilancia la proposta di convocare una seduta pubblica in cui ogni forza politica possa esprimere la propria posizione.

Secondo la rappresentante del M5S, “una scelta così determinante per il futuro di Taranto non può essere affidata a un passaggio burocratico accelerato. Serve invece un confronto vero e partecipato, che restituisca dignità al ruolo del Comune”.

“Confido nella maturità politica di tutti e in un’unità di intenti che permetta alla città di partecipare realmente a un processo tanto delicato quanto cruciale”, conclude Annagrazia Angolano.

