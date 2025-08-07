Ex Ilva, aggiornato il nuovo bando di gara

Roma – Parte il nuovo bando di gara per la vendita di Ex ilva.

Le nuove condizioni corrispondono a quanto condiviso con enti locali e sindacati. Ad annunciarlo, il Ministro Adolfo Urso. È questa la grande sfida industriale dell’Italia, dice. Serve la massima responsabilità da parte di tutti.

L’aggiornamento del bando recepisce i più recenti sviluppi in ambito ambientale e industriale, a partire dalla nuova (AIA). Il Governo assicura, inoltre, il proprio supporto, anche attraverso la società pubblica DRI Italia per la costruzione di impianti di preriduzione destinati ad alimentare i futuri forni elettrici.

Rispetto alla precedente versione del bando, il nuovo testo introduce importanti novità. La decarbonizzazione del sito di Taranto non è più un’opzione, ma diventa un obbligo vincolante: i soggetti interessati dovranno impegnarsi allo spegnimento delle aree a caldo alimentate a carbone nel più breve tempo possibile, alla realizzazione fino a un massimo di tre forni elettrici per coprire l’intera capacità produttiva autorizzata e al pieno rispetto delle prescrizioni contenute nella nuova AIA.

Al contempo, la tutela occupazionale rimane un principio inderogabile.

Rispetto al precedente bando, la nuova offerta vincolante dovrà anche prevedere l’acquisto dell’intero magazzino e includere una nuova versione del piano industriale.

Le offerte vincolanti saranno valutate dai commissari straordinari dovranno essere presentate entro il 15 settembre 2025.

L’attesa resta per il tavolo del 12 agosto presieduto dal ministro Urso, dove siederanno nuovamente i rappresentanti della Regione Puglia insieme ai ministeri coinvolti e il sindaco di Taranto che però ha già fatto sapere che, recependo le indicazioni dei capigruppo di maggioranza, non firmera’ l’accordo di programma. Decisione che ha fatto infuriare il Ministro soprattutto dopo aver sconvocato anche il consiglio monotematico in programma per l’11 agosto

