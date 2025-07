Ex Ilva, Acciaieria 2 riparte per i test sul gasometro

A partire da martedì 1° luglio, sarà riattivata l’Acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico di Taranto, gestito da Acciaierie d’Italia, per consentire l’esecuzione di test funzionali sul gasometro. A comunicarlo sono le Rappresentanze Sindacali Unitarie della Uilm, che precisano come la durata prevista di questa fase di prova sia di circa due giorni.

In parallelo, verrà sospesa temporaneamente l’Acciaieria 1, dove saranno eseguiti interventi di manutenzione programmata. Le due linee di produzione, quindi, si alterneranno in una sorta di rotazione tecnica. Al termine dei test, è previsto il nuovo stop dell’Acciaieria 2, che resterà inattiva fino alla fine della fermata dell’altoforno, già pianificata dal 7 al 10 luglio.

La ripresa definitiva dell’Acciaieria 2 è programmata per l’11 luglio, giorno in cui sarà invece l’Acciaieria 1 a fermarsi nuovamente per consentire il proseguimento delle attività tecniche e manutentive previste.

Secondo quanto riferito dalle RSU, le operazioni rientrano nel piano operativo interno dell’impianto e mirano a garantire il corretto funzionamento degli impianti e la prosecuzione delle attività produttive nel rispetto delle condizioni tecniche e di sicurezza.

