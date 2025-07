Ex Foggia: Antonio Gala in chiusura col Campobasso

Blitz del direttore sportivo del Campobasso Giuseppe Figliomeni per Antonio Gala. Il centrocampista ex Milan e Foggia era finito nel mirino di diversi club di Serie C e D. Secondo quanto appreso da Antenna Sud i molisani hanno superato tutti assicurandosi il talento classe 2004.

