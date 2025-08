Ex Fasano e Taranto: Gonzalez firma con il Bisceglie

Il Bisceglie Calcio arricchisce il proprio reparto difensivo con un innesto di grande esperienza internazionale: il club ha ufficializzato l’ingaggio del centrale argentino Manuel Gonzalez, classe 1991, fortemente voluto dalla dirigenza nerazzurra e dal direttore sportivo Danilo Dammacco, come annunciato nella recente conferenza stampa.

Nato a Buenos Aires il 16 marzo 1991, Gonzalez ha costruito una carriera solida partendo dall’Argentina, dove ha militato in club come Ferro Carril Oeste, San Jorge, Aconquija, Villa Mitre, Estudiantes Buenos Aires, Pacifico, Tigre e Acassuso. Successivamente ha avuto una parentesi in Costa Rica con il San Carlos, prima del trasferimento in Europa, avvenuto nel gennaio 2019 grazie all’ingaggio da parte dei norvegesi dell’Egersunds.

Il debutto in Italia è avvenuto nella stagione 2019/20 con il Fasano, seguito dalle esperienze con Taranto (con cui ha vinto il campionato di Serie D nel 2020/21), Gelbison, Trapani e Campobasso. Con i molisani è stato protagonista nella stagione 2023/24, chiusa con la vittoria del Girone F della Serie D e uno score personale di 29 presenze, 3 gol e 1 assist. Nell’ultima annata ha indossato la maglia dell’Olbia.

Ora Gonzalez ha scelto il progetto ambizioso del Bisceglie, pronto a mettere a disposizione della squadra fisicità, leadership e una solida esperienza maturata tra America Latina ed Europa. “Un innesto importante, in grado di alzare il livello della nostra difesa”, sottolinea la società nel comunicato ufficiale.

