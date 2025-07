Ex discarica di Grottaglie, via al recupero: “Risanata una ferita storica”

Accordo con Linea Ambiente, il sindaco D’Alò: “Chiusa per sempre, ora la bonifica”

La discarica di Grottaglie chiude definitivamente, aprendo la strada a un processo di rigenerazione ambientale destinato a restituire valore e dignità a un’area a lungo compromessa. L’annuncio è arrivato nel corso della tavola rotonda “Grottaglie: dalla chiusura della discarica alla rigenerazione del territorio”, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Linea Ambiente.

“Questo territorio ha lottato per anni contro la discarica e oggi possiamo dire di aver ottenuto un risultato storico – ha dichiarato il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò -. Non volevamo soltanto la chiusura dell’impianto, ma anche la sua definitiva messa in sicurezza e la restituzione dell’area alla città. È un modo per sanare una ferita storica”.

Il progetto, autorizzato dalla Regione Puglia, prevede una riprofiliatura con materiali inerti, la fase di chiusura tecnica e il successivo inerbimento dell’area, per favorirne l’integrazione nel paesaggio e un futuro utilizzo sostenibile.

Il primo passo fu la mobilitazione spontanea dei cittadini e dei comitati locali contro l’impianto. L’amministrazione, dal canto suo, ha mantenuto una posizione ferma, esprimendo costantemente parere contrario al mantenimento della discarica. La terza e ultima fase, ora avviata, riguarda la messa in sicurezza e la bonifica definitiva, con l’avvio della post-gestione.

“La discarica non verrà mai più riaperta – ha ribadito D’Alò -. Il nostro obiettivo è restituire alla città uno spazio che per troppo tempo ha rappresentato un segno di degrado”.

Soddisfazione anche da parte di Giovanni Piotti, responsabile operativo di Linea Ambiente: “Abbiamo voluto legare simbolicamente questo annuncio al Concorso Internazionale di Ceramica Contemporanea, per sottolineare che la sostenibilità è parte integrante della cultura e dell’identità del territorio. Il progetto è frutto di un dialogo proficuo con l’Amministrazione e mira a trasformare un problema ambientale in una risorsa per la comunità”.

Con l’avvio delle operazioni di recupero, Grottaglie si prepara a voltare pagina puntando su sicurezza ambientale, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Un passo concreto verso un futuro più sano e condiviso.

