TITO – Torniamo ad occuparci del caso della ex Daramic della zona industriale di Tito (Pz), azienda produttrice di batterie industriali chiusa dal 2008, per la quale il Procuratore della Procura della repubblica di Potenza, Francesco Curcio, ha disposto il sequestro probatorio per disastro ambientale.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp