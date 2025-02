Ex “case Minime” a Lecce, non ci sono i fondi per gli alloggi popolari

Lecce – Salta la speranza per le ex Case Minime del quartiere San Pio di Lecce di annoverare, nel nuovo complesso residenziale, i 24 alloggi popolari che erano stati precedentemente annunciati. La demolizione delle Case Minime è avvenuta nel marzo del 2024 e la costruzione degli alloggi residenziali era stata comunicata nel 2023 ma ad oggi non c’è il cantiere e nemmeno il bando per i lavori perché, come dimostra una recente richiesta di integrazione, le risorse stanziate nel 2011 non bastano più. Un aspetto nient’affatto trascurabile se si pensa l’emergenza abitanti in città: un solo appartamento attualmente disponibile per i 727 nuclei famigliari presenti nella graduatoria del 2023 e approvata l’anno successivo. Il Consiglio Comunale nel marzo 2023 approvava l’intervento con la costruzione anche di 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, 19 alloggi di edilizia residenziale sociale di proprietà privata e infine 32 alloggi di edilizia convenzionata di proprietà privata da cedere a prezzo calmerato. Il cantiere però come detto, attivo nuovamente negli ultimi giorni, provvederá solamente alla costruzione degli alloggi privati più 7 locali commerciali mentre rimane fermo quello dei 24 alloggi popolari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author