Ex calciatore della Roma morso ai genitali da un cane, è grave

Il calciatore spagnolo Carles Perez, ex giocatore della Roma, è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Salonicco, in Grecia, dopo un drammatico incidente avvenuto nel centro sportivo del suo club attuale, l’Aris.

Secondo quanto riferito da media greci, Perez, che in Italia ha vestito la maglia della Roma, avrebbe cercato di separare due cani che stavano litigando nei pressi del centro sportivo, ma uno dei due lo ha morso in modo grave ai genitali, causando una ferita profonda.

Le condizioni di Perez sono state definite critiche e il calciatore sarà sottoposto a un intervento chirurgico nelle prossime ore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author