Ex Banca Popolare di Bari, Leccese chiede incontro a Giorgetti per i risparmiatori

BARI – Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha formalmente chiesto un incontro al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per discutere della situazione dei 70mila risparmiatori coinvolti nel crac dell’ex Banca Popolare di Bari.

“Le sarei grato se potessimo incontrarci per valutare un intervento necessario da parte del Governo e del Parlamento”, si legge nel messaggio inviato al ministro, in cui il primo cittadino sottolinea l’urgenza di pensare a una misura di ristoro, come già avvenuto in precedenti situazioni simili.

“Parliamo di cittadini che hanno perso i risparmi di una vita – spiega Leccese – investiti non per fini speculativi, ma per garantirsi un futuro”. La richiesta arriva a seguito di un incontro tenuto il 29 marzo con una delegazione di piccoli azionisti.

AssoAzionisti e il Comitato Indipendente BpB, che rappresentano i clienti danneggiati, chiedono ora il sostegno dei parlamentari pugliesi per facilitare l’incontro col Governo e annunciano la disponibilità a mobilitarsi in favore dell’iniziativa promossa dal sindaco.

