BARI – La grande musica del Carl Orff Music Festival torna a Putignano. Inizia questa settimana la XVI edizione del festival internazionale di musica classica, tra grandi firme mondiali, produzioni originali e valorizzazione dei giovani talenti del territorio. Non mancheranno appuntamenti con i libri, visite guidate gratuite della città e la musica al giardino pensile del Museo Civico.

Si comincia giovedì 25 agosto a partire dalle ore 20 con Borgo in classic, musica classica diffusa nel centro storico di Putignano. Sotto la direzione artistica del maestro Vito Amatulli, tre formazioni animeranno le vie del Borgo: in via San Lorenzo “Bed Generation Trio”, chitarra e voce; in piazza Plebiscito “Trio Metropolis”, violino, violoncello e pianoforte; in piazza Santa Maria “Quartetto Classici per caso”, due violini, viola e violoncello. Venerdì 26 agosto, alle ore 19:00 al giardino pensile del Museo Civico “Romanazzi Carducci” (piazza Plebiscito), torna la rassegna “Libri in giardino” con Rosarianna Romano e la presentazione del libro L’Italia vista dal sud. Un viaggio tra ciò che resta della Questione Meridionale, attraverso le lenti novecentesche del meridionalista Tommaso Fiore, messe a confronto con lo sguardo del giornalista e scrittore Alessandro Leogrande.

Sabato 27 agosto, al Teatro Comunale di Putignano, s’inaugura il Carl Orff Music Festival organizzato dall’Associazione Artistico-Musicale Carl Orff con il sostegno del Comune di Putignano e il patrocinio del “Club Imprese per la Cultura” di Confindustria Bari-BAT. Sei concerti in programma. Ad aprire il festival, sabato 27 agosto, un omaggio a Ennio Morricone con uno spettacolo di musica e danza ispirato al film Nuovo Cinema Paradiso, con il corpo di ballo “Eleina D”, il gruppo danza Dart e la Jump orchestra. Domenica 28 agosto il giovane percussionista pugliese Edoardo Parente ritirerà il premio “L’arte nelle tue mani” e si esibirà in trio con Miriam Lorusso e Rossella Calella. Le serate del 31 agosto e poi il 2, il 4 e il 6 settembre daranno invece dedicate alla grande musica internazionale, con musicisti di caratura mondiale alle prese con grandi compositori classici come Arensky, Fauré, Beethoven, Schumann, Dvoràk. Ospiti di quest’anno i violinisti Gernot Süßmuth e David Castro-Balbi, i violisti Tomoko Akasaka e Felix Schartz, la violoncellista Jelena Očić, il contrabbassista Giovanni Rinaldi e il pianista Josè Gallardo.

Sabato 28 agosto e 3 settembre tornano le visite guidate gratuite della città, delle installazioni in cartapesta e della bottega del coriandolaio a cura dell’Infopoint di Putignano (info e prenotazioni tel. 375.5453515 – email infopoint@comune.putignano.ba.it). Nuovi appuntamenti con L’estate che vorrei, l’intrattenimento danzante a cura di Enzo Calabritta, il 28 agosto al campetto di San Filippo Neri e il 4 settembre su Corso Umberto I.

Mercoledì 31 agosto, ore 19:30 in piazza Plebiscito, con Giulio Pavone che presenta il libro Gli Scorpioni torna la rassegna letteraria “Plebiscito di libri”. Tra gli altri ospiti di questa nuova edizione il 1° settembre Giovanni Impastato presenta il libro Mio fratello, Maura Gancitano e Andrea Colamedici presentano il progetto Tlon e il libro Specchio delle mie brame, Claudia Venuti presenta Pensavo fosse amore, invece era un caso umano (2 settembre).

La musica tornerà protagonista sabato 3 settembre, con il secondo appuntamento della rassegna “Melodie d’estate”, musica, teatro, danza e artigianato artistico al giardino pensile del Museo Civico a cura del Comune di Putignano – Assessorato alla Cultura e Teatro dei Leggeri. Alle ore 20:00 ACQUASUMARTE in concerto, Vincenzo Aversa, voce e chitarra acustica/basso acustico, Antonio Conte, tastiera, Francesco Todisco, batteria (posti limitati, info e prenotazioni: infopoint@comune.putignano.ba.it – tel. 375.5453515).

ACQUASUMARTE nasce a Monopoli (Bari) nel 2007 dal desiderio del musicista Vincenzo Aversa di realizzare, attraverso suoni essenziali e melodie ricercate, una fusione di diversi generi e tradizioni musicali per creare brani con chiari riferimenti nella storia della canzone d’autore italiana. Dal 2010 a oggi, ha partecipato a importanti festival tra i quali: “Dirockato”; “Modena 29 settembre”; “Controfestival”; “Giovinazzo Rock”; “BucoBum”; “Aritmia Mediterranea”; “Viva Del Re!”; “Autori”; “FARM Festival”; “Cellamare Festival”; “Cinzella Festival”; “La notte della Rivolta” e aperto i concerti di diversi artisti tra i quali: Brunori, Nobraino, Dimartino, Roberta Carrieri, Vegetable G E Lo Stato Sociale. Nel 2018, a distanza di quattro anni dall’album “Torniamo presto”, pubblica l’album “VIVERE NON SI PUO'” e nel 2019 l’album “VITA D’ARTISTA” con il supporto di Dischi Uappissimi: 14 nuovi inediti, registrati, missati e masterizzati da Fabrizio “Faco” Convertini, che si avvalorano delle collaborazioni di Renzo Rubino, Carmine Tundo, Bale Bulatovic, Giorgio Spada, Sebastiano Lillo, Ronny Gigante, Luciano D’Arienzo e Valentino Fanizza.

Nell’ambito della rassegna “Melodie d’estate”, dal 3 settembre prende il via Le forme dei metalli, personale di opere in metallo forgiato di Vito Capozza. In occasione di ogni evento in programma sarà presentata ed esposta un’opera dell’artigiano putignanese. Un’anteprima di una mostra più ampia che sarà inaugurata al Museo Civico durante il periodo natalizio. Anteprima visitabile gratuitamente negli orari di apertura del Museo (martedì-giovedì ore 9-13, venerdì-domenica ore 16-21).