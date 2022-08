Il sesso delle persone con disabilità non è più un tabù. Tema che sarà trattato nel cineforum in programma il 29 agosto al Brio di Brindisi, a cura di “Piacere per tutti”, l’organizzazione di volontariato che si occupa di rendere possibile la sessualità dei giovani con disabilità motoria. Superando comprensibili difficoltà, quali quella della manualità.

In questo contesto nasce il progetto “HandySex”, voluto dalla stessa “Piacere per tutti”, un aiuto fornito da una sessuologa a da terapiste. Dell’approccio a sex toys creati ad hoc per i soggetti diversamente abili, se ne parlerà in via Betlemme, al civico 6, alle 20.30. Dopo la proiezione del cortometraggio “Indimenticabile”, di Gianluca Santoni, una pellicola delicata e illuminante su un tema finora trascurato, confronto con Serena Grasso, presidente di “Piacere per tutti”, e con la sessuologa Azzurra Carrozzo, volontaria dell’organizzazione.

Il cineforum è organizzato dalle terapiste occupazionali brindisine Giulia e Claudia Barraco, in collaborazione con Brio Brindisi. Alla serata si parteciperà a un costo di dieci euro, il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto “HandySex”.