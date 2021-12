TRIGGIANO – Il nonno più amato da adulti e bambini è arrivato a bordo di un treno speciale per vestire di allegria la città che inaugura così il periodo delle festività natalizie nel solco della più antica tradizione di San Nicola. Gli appuntamenti spaziano tra musica e degustazioni, passando per i tipici mercatini. Alla presentazione del cartellone di eventi non potevano mancare il sindaco Antonio Donatelli e Davide Abbinante dell’associazione Natalando.

Servizio di Ilaria Delvino