LIZZANO- Se n’è andato a spasso con la compagna per le vie di Lizzano e di lui non vi erano più tracce nel carcere di Taranto dal 26 novembre: è tornato in cella un 44enne evaso e rintracciato dai carabinieri.

È accaduto nella serata di ieri, 29 novembre, quando durante i servizi di controllo del territorio volti a prevenire e reprimere reati contro il patrimonio e la persona, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Manduria hanno riconosciuto il viso già noto e l’hanno fermato per un controllo, mentre era in auto con la compagna.

Ma in fase di accertamenti, i militari hanno scoperto che il pregiudicato, sottoposto al regime di semilibertà, non faceva ritorno nel carcere dal 26 novembre. Così è stato arrestato in flagranza del reato di evasione e su disposizione del pm di turno, è stato ricondotto presso la casa circondariale di Taranto.