Evade i domiciliari per tre volte in 7 ore, denunciato

Un pregiudicato 58enne di Ascoli Satriano (Foggia) è evaso dagli arresti domiciliari per tre volte nel giro di sette ore nella giornata di domenica 1° ottobre. L’uomo, che dopo aver scontato alcuni mesi in carcere è stato posto qinarresti domiciliari, attorno alle 13.00 è stato rintracciato in un bar dai Carabinieri che lo hanno riportato a casa intimandogli di non uscire. L’avvertimento, però, non è servito perché alle 16.00 e alle 20.00 è stato rintracciato in un altro bar. In entrambi i casi è stato riportato nella sua abitazione, ma dopo la terza volta è stato denunciato per evasione.

