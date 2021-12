TALSANO- Era ai domiciliari, ma è stato trovato a spasso dai carabinieri della stazione di Talsano: un 21enne è finito nel carcere di Taranto per evasione.

È accaduto nella giornata di ieri, 19 dicembre, durante un’attività di controllo del territorio e pattugliamento delle vie urbane, quando i carabinieri si sono imbattuti nel volto a loro noto nei pressi di via Mediterraneo.

Dopo i controlli del caso il giovane, che si è aggirato con fare sospetto per la strada, è stato dichiarato in arresto e trasferito presso il carcere di Taranto per evasione dai domiciliari, su disposizione del pm di turno.