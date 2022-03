Lecce- Un’evento organizzato dalla Giunta distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati di Lecce, ha fatto tappa in una location per lo più inusuale: la Sezione femminile della Casa Circondariale di Lecce. Il magistrato ed autore teatrale Salvatore Cosentino ha portato la sua Eva nell’ auditorium del carcere dove sul palco si è liberato della toga davanti ad una platea formata da magistrati e detenute della struttura, ha dato vita ad uno show solleticando temi delicatissimi con sagacia ad ironia, tenendo in mano spesso i fascicoli processuali all’intento dei quali spesso vivono storie al limite della realtà proprio per la stessa drammaticità.