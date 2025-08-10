Europei U20, Disabato argento e record italiano nella 10 km di marcia

Sesta medaglia per l’Italia agli Europei Under 20 di atletica leggera, in corso a Tampere, grazie all’impresa di Giuseppe Disabato, 18enne di Cassano delle Murge (Bari). Nell’ultima giornata di gare, l’azzurro ha conquistato l’argento nella 10 km di marcia maschile, stabilendo anche il nuovo record italiano di categoria con il tempo di 39’20″87.

La gara è stata a lungo una sfida a due tra Disabato e lo spagnolo Joan Querol, che negli ultimi 400 metri ha piazzato l’allungo decisivo, chiudendo in 39’10″04, primato dei campionati. Terzo posto per un altro spagnolo, Daniel Montfort. Gli altri due italiani in gara, Alessio Coppola e Omar Moretti, hanno terminato rispettivamente al sesto e settimo posto.

Al traguardo, Disabato ha espresso soddisfazione per la sua prova: “Sono contento più del risultato cronometrico che della posizione. Ci ho creduto fino all’ultimo, sono venuto qui per vincere ma ogni gara è diversa, e oggi si è visto. Ho impostato la gara su un ritmo molto forte e ho fatto selezione. Ho cercato di staccare Querol ma negli ultimi due giri ha dato un cambio che io non avevo, purtroppo le energie erano finite”.

Guardando avanti, il marciatore cassanese ha aggiunto: “Molti dicono che posso essere il futuro della marcia: il percorso è ancora lungo ma il mio sogno è il passaggio di testimone con Massimo Stano e Antonella Palmisano. Ci sono tanti altri italiani forti che mi ispirano, come Fortunato e Orsoni. Per il futuro mi aspetto tanto”.

