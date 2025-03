Europa Verde-Verdi contro Iaia: “Con termovalorizzatori a rischio salute cittadini”

Europa Verde-Verdi ha diffuso un comunicato per esprimere forte preoccupazione rispetto alle recenti dichiarazioni dell’On. Dario Iaia (Fratelli d’Italia) in merito alla gestione dei rifiuti in Puglia. Oggetto della contestazione è un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, nella quale Iaia propone la realizzazione di piccoli impianti pubblici per ogni ARO e termovalorizzatori “di ultima generazione”, sul modello dei Paesi europei più avanzati.

Secondo Europa Verde, quella di Iaia è una proposta che rischia di aggravare la situazione ambientale e sanitaria, soprattutto nella Provincia di Taranto, dove già esistono criticità legate all’inquinamento. Il movimento ecologista accusa il parlamentare di promuovere misure ingannevoli, spacciando i termovalorizzatori per soluzioni sostenibili, quando in realtà – sostengono – si tratta di inceneritori che emettono sostanze nocive come la diossina e necessitano di grandi quantità di rifiuti per essere economicamente sostenibili.

“Si rischierebbe un incremento di discariche e un afflusso di rifiuti anche da altre regioni o dall’estero, con conseguenze pesanti per l’ambiente e la salute dei cittadini”, afferma il comunicato, che denuncia una narrazione fuorviante alimentata dai media e sottolinea l’importanza di una corretta informazione ambientale.

Europa Verde critica anche il sostegno di Iaia al cosiddetto “Decreto Salva Siderurgico”, giudicato in contrasto con la tutela della salute pubblica e con la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Il provvedimento, secondo il partito, affida la valutazione del danno sanitario al gestore dell’impianto, esautorando enti come Ispra, Arpa e Asl, e destina 400 milioni di euro ad Acciaierie d’Italia, sottraendoli alle bonifiche ambientali.

Il comunicato si conclude con un appello alla tutela del territorio e del comparto agricolo, ritenuti incompatibili con l’attuale indirizzo politico. “L’etica ecologista non riguarda solo ambiente e salute, ma è anche una battaglia culturale contro le falsità che rischiano di diventare verità”, sottolineano da Europa Verde.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author