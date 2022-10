““Taranto è il posto più brutto del mondo!”. Sono queste le parole che Guido Crosetto, nuovo Ministro della Difesa del governo Meloni e co-fondatore di Fratelli d’Italia, ha pronunciato durante la trasmissione Porta a Porta. Per il neo Ministro, la città e il porto di Taranto sono il posto più brutto del mondo perché dietro l’area portuale c’è l’ILVA. Per lui, dunque, non è necessario verificare se le nuove opere proposte siano compatibili con l’ambiente e la città, perché tanto il territorio è già compromesso e si può continuare a devastarlo”, lo scrivono in una nota Antonio Lenti, Consigliere comunale di Taranto, Eliana Baldo, Co-portavoce Europa Verde Taranto Città, e Fulvia Gravame, Co-portavoce Europa Verde Puglia.

“La sua dichiarazione è un’offesa a tutta la città e a chi da dieci anni si sforza di cambiare il modello di sviluppo e di mostrare al mondo le bellezze di Taranto – proseguono -. Non è passato nemmeno un giorno dalla proclamazione del nuovo governo, che già Taranto è sotto attacco. Vogliamo ricordare che Guido Crosetto è stato Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa quando nel 2009, durante il governo Berlusconi IV, l’ex ministra dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo, rilasciava l’AIA all’Ilva affinché continuasse a produrre, autorizzazione protagonista del processo Ambiente svenduto”.

”Non accettiamo quindi le vergognose parole e le rispediamo al mittente, invitandolo a verificare di persona se Taranto sia brutta, quando gli capiterà di venire per una visita istituzionale. E se davvero ritiene che questa città sia brutta per la presenza dell’Ilva, faccia la cosa giusta: può spingere il governo a chiudere gli impianti e ad avviare le bonifiche. Di sicuro migliorerebbe la qualità della vita dei tarantini”, concludono Antonio Lenti, Consigliere comunale di Taranto, Eliana Baldo, Co-portavoce Europa Verde Taranto Città, e Fulvia Gravame, Co-portavoce Europa Verde Puglia.