Europa Verde: “Con Bitetti e Lenti inizia una nuova fase per Taranto”

Grande soddisfazione da parte di Europa Verde / Alleanza Verdi e Sinistra per l’elezione di Piero Bitetti alla carica di sindaco di Taranto e per la conferma di Antonio Lenti in Consiglio Comunale. Lo dichiarano in una nota i vertici del movimento: Giovanni Carbotti, Gregorio Mariggiò e Rosa D’Amato.

“Con Bitetti alla guida della città ci aspettiamo politiche ambientali ambiziose e una transizione ecologica concreta, incentrata sulla salute pubblica e la tutela del territorio”, si legge nel comunicato.

La rielezione di Lenti, già consigliere comunale uscente, rappresenta per Europa Verde “una conferma della fiducia dei cittadini nei nostri valori e nelle nostre battaglie per la sostenibilità, la giustizia sociale e la trasparenza”. Lenti sarà, secondo i co-portavoce, “una garanzia all’interno del Consiglio Comunale per rappresentare con competenza e determinazione le istanze di cambiamento”.

Tra le priorità indicate dal movimento vi è la vertenza ex Ilva, che continua a essere al centro dell’azione politica di Europa Verde. “Occorre opporsi a un riesame dell’AIA che non tutela la salute e non garantisce sicurezza ai lavoratori. È indispensabile accelerare la riconversione economica del territorio ionico”.

In questo contesto, viene sottolineata l’importanza di accedere alle risorse del Just Transition Fund, il fondo europeo pensato per accompagnare i territori industriali verso modelli sostenibili. “Taranto può e deve voltare pagina, puntando su energie rinnovabili, innovazione e sviluppo economico compatibile”.

Infine, i rappresentanti di Europa Verde ringraziano gli elettori per la fiducia accordata e assicurano un impegno costante: “Siamo pronti a lavorare con passione per trasformare questa vittoria in un cambiamento reale e duraturo per la nostra città”.

