Europa League: Roma in finale, Juventus eliminata

La Roma che pareggia 0-0 sul campo del Bayer Leverkusen e si qualifica per la finale dell’Europa League: il 31 maggio, a Budapest, i giallorossi sfideranno il Siviglia, che ha eliminato la Juventus. In Germania, la squadra di Mourinho difende strenuamente l’1-0 maturato all’andata all’Olimpico, adottando una tattica prevalentemente difensiva. I tedeschi attaccano per l’intera durata della partita, ma si fermano sulla traversa di Diaby (12′) e davanti alle parate di Rui Patricio. Per la Roma è la seconda finale europea consecutiva (quarta della storia), dopo quella di Conference League vinta nella passata stagione.

Il Siviglia si è qualificato per la finale di Europa League dopo aver rimontato la Juventus di Allegri (2-1). Al Sanchez Pizjuan sono stati necessari i tempi supplementari per determinare la sfidante della Roma nell’epilogo di Budapest, e sarà la squadra di Mendilibar. Il vantaggio di Vlahovic al 65′, a meno di un minuto dal suo ingresso in campo, ha illuso la Juventus dopo un primo tempo ricco di occasioni da entrambe le parti. Due ex giocatori della Serie A, Suso al 71′ con un potente tiro da fuori area e Lamela di testa nei tempi supplementari, hanno ribaltato la partita e la qualificazione. Nel finale, Acuna è stato espulso.

