Europa League: Lazio ai quarti, Roma eliminata

Serata agrodolce per le squadre italiane in Europa League. La Lazio strappa un prezioso 1-1 con il Viktoria Plzen all’Olimpico e, grazie alla vittoria dell’andata (2-1), vola ai quarti di finale, dove affronterà il Bodo Glimt. Dopo essere andata sotto con il gol di Sulc, la squadra di Baroni ha trovato il pari con Romagnoli, autore del terzo gol consecutivo e decisivo per il passaggio del turno.

Notte amara, invece, per la Roma, che esce di scena dopo la pesante sconfitta per 3-1 a Bilbao. Gara compromessa fin dall’inizio dall’espulsione di Hummels dopo 12 minuti, che ha lasciato i giallorossi in inferiorità numerica. Nico Williams, con una doppietta, e Berchiche hanno firmato il successo dell’Athletic, rendendo inutile il rigore di Paredes nei minuti di recupero. Delusione per la squadra di Ranieri, che ora dovrà concentrarsi solo sulla lotta per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author