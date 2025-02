Europa League, la Roma rimonta e va ottavi: Porto ko 3-2 all’Olimpico

La Roma supera il Porto per 3-2 in rimonta e conquista gli ottavi di finale di Europa League, dove sfiderà una tra Lazio e Athletic Bilbao. All’Olimpico, i portoghesi passano in vantaggio al 27’ con una spettacolare rovesciata di Samu, favorita da un grave errore di Svilar in impostazione.

Il gol subito scuote i giallorossi, trascinati da Dybala: tra il 35’ e il 39’ l’argentino ribalta la gara, prima chiudendo un triangolo con Shomurodov, poi sorprendendo Diogo Costa sul primo palo dopo uno scambio con Koné.

Nella ripresa, al 51’, il Porto resta in dieci per l’espulsione di Eustaquio (manata a Paredes). La Roma sfiora il terzo gol, ma al 69’ rischia la beffa quando Samu colpisce il palo dopo aver saltato N’Dicka. All’83’ la chiude Pisilli, su assist di Angelino, regalando ai giallorossi la qualificazione.

