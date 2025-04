Europa: Lazio eliminata, Fiorentina in semifinale

Lazio fuori ai rigori, norvegesi in semifinale UEFA

Finisce ai quarti il cammino europeo della Lazio, che dopo la sconfitta dell’andata viene beffata ai rigori dal Bodo/Glimt. Al ritorno all’Olimpico finisce 3-1 nei 120 minuti, ma la lotteria dagli undici metri premia i norvegesi, che diventano così la prima squadra del loro Paese a raggiungere una semifinale UEFA. Castellanos porta avanto i biancocelesti con un colpo di tacco al 20’, poi Noslin pareggia il computo totale al 93’. Nei supplementari, Dia firma il sorpasso al 100’, ma Helmersen risponde al 109’. Ai rigori fatali gli errori di Tchaouna, Noslin e dello stesso Castellanos.

Fiorentina in semifinale, ma quanta paura con il Celje

Missione compiuta per la Fiorentina, che dopo il 2-1 dell’andata in Slovenia pareggia 2-2 al Franchi con il Celje e conquista il pass per la semifinale di Conference League, dove affronterà il Betis Siviglia. Mandragora apre le danze al 37’ con un diagonale che replica il gol dell’andata. Il Celje reagisce nella ripresa: Matko firma il pari al 54’ e Nemanic di testa ribalta tutto al 65’. Il momentaneo sorpasso sloveno dura poco: Kean pareggia al 67’, inizialmente in fuorigioco ma poi convalidato dal Var. Nel finale annullate altre due reti: a Ranieri e allo stesso Kean.

