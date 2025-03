Europa: Lazio e Roma ok in extremis, Fiorentina ko ad Atene (highlights)

Serata di emozioni per le italiane nelle coppe europee. La Lazio vince 2-1 in extremis sul campo del Viktoria Plzen e si avvicina ai quarti di Europa League. Romagnoli apre le marcature al 18’, pareggia Durosinmi al 53’, ma nel recupero, in nove contro undici, Isaksen firma il gol vittoria al 98’. Il ritorno si giocherà all’Olimpico. HIGHLIGHTS

La Roma rimonta e batte 2-1 l’Athletic Bilbao. Dopo il vantaggio basco con Iñaki Williams al 48’, i giallorossi rispondono con Angelino al 56’ e trovano il successo grazie a Shomurodov al 95’. Tra sette giorni il decisivo ritorno al San Mamés. HIGHLIGHTS

Brutta sconfitta per la Fiorentina, che cade 3-2 contro il Panathinaikos nell’andata degli ottavi di Conference League. I greci vanno avanti con Swiderski al 5’ e Maksimovic al 18’, ma i viola rimontano con Beltran al 20’ e Fagioli al 23’. Nella ripresa, però, Tete al 54’ regala il successo al Panathinaikos. Giovedì prossimo a Firenze la squadra di Palladino dovrà vincere per qualificarsi ai quarti. HIGHLIGHTS

