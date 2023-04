Europa e Conference: Juventus, Roma e Fiorentina in semifinale

Momento d’oro in Europa per il calcio italiano. Dopo Milan e Inter, conquistano le semifinali anche Fiorentina (Conference League), Juventus e Roma (Europa League).

Roma super ai supplementari – Dopo l’1-0 dell’andata, i giallorossi travolgono il Feyenoord (4-1) all’Olimpico nell’extratime. match di ritorno dei quarti di Europa League e conquista il passaggio in semifinale. Le emozioni nella ripresa: Spinazzola pareggia i conti al 60’, ma all’80’ Paixao gela l’Olimpico trovando il pari. Proprio quando gli olandesi sono sicuro del passaggio del turno, ci pensa Dybala, all’89’, ad ammutolirli. Ai supplementari la squadra di Mou dilaga: prima con El Shaarawy (101′) per il 3-1, poi con Pellegrini (109′) per il definito 4-1. In semifinale, i giallorossi affronteranno i tedeschi del Leverkusen.

Juventus in semifinale col Siviglia – Dopo la vittoria di misura dell’andata allo Stadium, nel ritorno di Lisbona alla Juventus basta l’1-1 con lo Sporting per ottenere il pass per la semifinale, dove incontrerà il Siviglia. Succede tutto nel primo tempo: Rabiot sblocca al 9′ per poi commettere il fallo da rigore trasformato da Edwards (20′). Nella ripresa Vlahovic fallisce il raddoppio in un paio di occasioni, Esgaio e Coates graziano Szczesny nel finale.

Fiorentina avanti col brivido – La squadra di Italiano perde al Franchi (3-2) con il Lech, ma vola comunque in semifinale di Conference League. I polacchi spaventano i viola portandosi sul 3-0 con Sousa (9′), Velde (rigore al 65′) e Sobiech (69′), ma a “salvare” la squadra viola ci pensano Sottil e Castrovilli al 78′ e al 92′. La Fiorentina torna a disputare una semifinale europea 8 anni dopo quella in Europa League con il Siviglia nel 2014/2015. Ora i viola se la vedranno con gli svizzeri del Basilea.

