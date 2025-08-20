Eurojackpot, vincita da 111mila euro a Modugno con un 5+0

La fortuna ha fatto tappa in Puglia. Nell’estrazione di martedì 19 agosto di Eurojackpot, il gioco numerico a totalizzatore europeo, è stata registrata a Modugno (Bari) una vincita da 111.312,80 euro grazie a un punto 5+0. La schedina vincente è stata giocata presso la Cartolibreria Edicola Giessegi, punto vendita Sisal del comune barese.

La combinazione estratta è stata: 3 – 4 – 11 – 33 – 47, con Euronumeri 6 e 9. Nessun giocatore ha centrato il jackpot europeo, che per la prossima estrazione di venerdì 22 agosto metterà in palio un montepremi di 32 milioni di euro.

Per giocare in modo responsabile segui alcune semplici regole:

Non giocare quando ti senti stanco, non concentrato o depresso.

Concediti regolarmente delle pause quando giochi.

Non giocare se hai assunto farmaci o alcol.

Imponiti un budget massimo da spendere per il gioco.

Stabilisci un limite di tempo massimo da dedicare al gioco.

Smetti di giocare se hai superato la quantità di denaro prestabilita.

Smetti di giocare se è trascorso il tempo inizialmente stabilito.

Gioca somme di denaro che siano compatibili con le tue possibilità economiche.

Evita di giocare soldi avuti in resto o gli spicci.

Non giocare per riprendere i soldi persi in precedenza.

Non chiedere prestiti di soldi per giocare.

Non utilizzare somme di denaro destinate ad altri scopi nel gioco.

Non mentire riguardo alle somme perse al gioco.

Non considerare il gioco come la soluzione ai tuoi problemi.

Prima di provare un nuovo gioco leggi sempre le condizioni generali di utilizzo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author