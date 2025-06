EU Green Week: Taranto e Ida-Viru, confronto su transizione ecologica

Sarà Taranto, il prossimo 27 giugno, a ospitare uno degli appuntamenti ufficiali della EU Green Week, l’evento promosso dall’Unione Europea per promuovere la transizione ecologica nei territori più esposti a emergenze ambientali e industriali.

L’iniziativa, dal titolo “A Sustainable path to fulfill the Just Transition”, si svolgerà dalle ore 9 alle 13 presso l’Hotel Delfino, e vedrà il confronto tra due aree europee accomunate da un passato industriale difficile: Taranto e la Contea di Ida-Viru in Estonia, entrambe destinatarie del Just Transition Fund.

Al centro del dibattito ci saranno le strategie per la riduzione delle emissioni climalteranti, l’introduzione delle energie rinnovabili, la gestione dei materiali rari e gli impatti della crisi ambientale sulla salute pubblica.

Particolarmente attesa la testimonianza della delegazione estone, che ha già investito oltre mezzo miliardo di euro in progetti per l’energia sostenibile, la riqualificazione urbana e l’industria dei materiali strategici, completando quasi integralmente il programma JTF.

All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, tra cui Regione Puglia e Comune di Taranto, oltre a funzionari della Commissione Europea, membri del Parlamento Europeo e della Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana (DG REGIO).

Protagonista del dibattito anche il consorzio JTRAIL, composto da Cnr, Asl Taranto e Arpa Puglia, che presenterà le attività di innovazione già in corso, mirate allo sviluppo di competenze green, infrastrutture intelligenti e sistemi predittivi per la tutela della salute nei contesti industriali.

Taranto viene così confermata come laboratorio europeo per applicare il principio di One Health, adottato nella programmazione territoriale dalla CTE Calliope, con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale, sanità pubblica e innovazione sociale.

I cittadini interessati a partecipare all’evento possono registrarsi tramite il link ufficiale: https://bit.ly/4n23ssB.

