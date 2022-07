FRANCAVILLA FONTANA- Avrebbe maturato dei debiti di droga nei confronti di alcuni spacciatori di cocaina e la famiglia sarebbe stata minacciata di morte se non fossero stati saldati: con l’accusa di spaccio e di estorsione continuata sono state arrestate tre persone, due (di 49 e 42 anni) dei quali sono in carcere e uno (di 27 anni) ai domiciliari.

È accaduto all’alba del 19 luglio quando i carabinieri del Nor della compagnia di Francavilla Fontana hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura coercitiva personale, emessa dal gip presso il Tribunale di Brindisi su richiesta della Procura, nei confronti di tre persone ritenute responsabili dei delitti di spaccio di cocaina e di estorsione continuata nei confronti di un assuntore che negli anni ha maturato debiti nei loro confronti. Dei tre destinatari del provvedimento cautelare due (di 49 e 42 anni) sono in carcere e uno (di 27 anni) è ristretto ai domiciliari.

Le indagini sono state avviate nel dicembre 2021 a seguito del controllo di un soggetto in una zona solitamente frequentata da assuntori e spacciatori di stupefacenti. Le consequenziali investigazioni, consistite in complesse attività tecniche unitamente a servizi “tradizionali” di osservazione, hanno consentito di accertare le condotte per cui si è proceduto. Nel corso delle indagini uno degli indagati è stato arrestato in flagranza di reato poiché trovato in possesso di cocaina confezionata in dosi e del relativo materiale per il taglio e confezionamento, nonché di un’arma clandestina.

Il provvedimento cautelare, inoltre, ha posto fine alle condotte estorsive nei confronti della vittima e dei suoi familiari che fino allo scorso mese di giugno hanno subito le angherie degli estortori consistenti, perlopiù, in reiterate minacce di morte qualora non fossero state accolte le loro richieste.