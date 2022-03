LATERZA- Avrebbe estorto alla madre dal mese di novembre 2021 50 euro al giorno per comprare la droga e per questo è finito in carcere: i carabinieri della stazione di Laterza hanno arrestato per estorsione continua nei confronti della propria madre un 27enne già noto alle forze dell’ordine.

È accaduto nella serata di ieri, 10 marzo, nel corso di un predisposto servizio e a seguito di una speditiva attività d’indagine, quando i militari hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 27enne del posto, già noto alle forze dell’ordine poiché segnalato in Banca Dati.

I militari sono intervenuti presso l’abitazione della donna, dove il giovane dimora, in seguito all’ennesima minaccia verbale perchè fin dal mese di novembre 2021, il figlio ha preteso e ottenuto che la malcapitata gli consegnasse 50 euro al giorno, per un importo complessivo di seimila euro circa. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Taranto, a disposizione dell’autorità giudiziaria informata dalla stazione di Laterza.