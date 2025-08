Estate sicura a Margherita di Savoia: controlli rafforzati

Estate all’insegna della sicurezza a Margherita di Savoia. La polizia di Stato ha infatti intensificato i controlli sul territorio, con una presenza potenziata degli equipaggi del Reparto Prevenzione crimine e della Sezione “Falchi” della Squadra mobile, su disposizione della questura di Barletta-Andria-Trani.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto alla criminalità legato all’incremento dell’afflusso turistico che caratterizza ogni anno questo noto centro balneare della provincia di Bat. I numeri dei primi due mesi estivi parlano chiaro: 2.578 persone e 1.419 veicoli controllati solo tra giugno e luglio 2025, a dimostrazione di un’attività costante e capillare da parte degli agenti.

Il potenziamento della presenza della polizia non riguarda solo le aree più frequentate dai turisti, come il lungomare e il centro cittadino, ma anche le zone periferiche e quelle considerate più sensibili sotto il profilo della sicurezza. I controlli messi in campo non si limitano a interventi repressivi, ma si configurano anche come azioni preventive e di vicinanza alla cittadinanza, con l’obiettivo di garantire tranquillità a residenti, commercianti e villeggianti.

“La presenza attiva e visibile delle forze dell’ordine è un messaggio forte e chiaro: Margherita di Savoia è e deve restare un luogo sicuro per tutti”, fanno sapere dalla questura.

