Estate senza mercati serali a Bari, CasAmbulanti: “Mancano condizioni”

Savino Montaruli: “Una scelta condivisa e necessaria dopo un confronto in Comune”

L’estate 2025 si svolgerà senza mercati serali a Bari. La comunicazione ufficiale arriva da Savino Montaruli, presidente di CasAmbulanti-UniPuglia, al termine della riunione convocata da Pietro Petruzzelli, assessore comunale alle attività produttive, per martedì 24 giugno a Palazzo di Città.

Dopo un confronto approfondito tra amministrazione comunale, rappresentanze sindacali e operatori del settore, è emerso che non sussistono le condizioni per l’organizzazione dei mercati serali previsti nei mesi di luglio e agosto.

“Abbiamo deciso, di comune accordo con le sigle di rappresentanza e gli operatori economici, di sospendere temporaneamente i mercati serali, garantendo il diritto al lavoro nelle consuete fasce orarie mattutine – ha dichiarato Savino Montaruli al termine dell’incontro -. La scelta è stata dettata anche dalla carenza di iniziative in grado di supportare efficacemente l’edizione serale degli eventi mercatali”.

Montaruli ha poi ricordato come la sospensione sia stata possibile grazie a un emendamento da lui proposto e approvato nel 2022 in Consiglio Comunale, che consente di derogare all’articolo 30 del Documento Strategico del Commercio. Tale modifica normativa ha permesso, dunque, di bloccare in via temporanea le attività mercatali in orario serale.

“La prossima settimana torneremo a riunirci per affrontare in modo sistemico la revisione dell’intero assetto mercatale della città, sia per le aree coperte che per quelle scoperte. Valuteremo anche ipotesi di mercati serali in edizione straordinaria, purché non si ledano i diritti acquisiti dagli operatori”, ha aggiunto Montaruli.

“Nel 2022 avevamo già evidenziato queste criticità, oggi confermate dai fatti. Continueremo a lavorare per una programmazione seria e condivisa a favore del commercio ambulante e del tessuto economico locale”, ha concluso.

L’incontro ha rappresentato un primo passo verso una riorganizzazione del sistema mercatale cittadino, con l’obiettivo di garantire efficienza e sostenibilità, anche in vista delle future edizioni estive.

