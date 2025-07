Estate e lavoro, Ugl Matera: “Basta part time finti e paghe da fame”

Il sindacato denuncia abusi, lavoro nero, sfruttamento e precarietà nei settori lucani del turismo e della ristorazione

L’estate porta nuove opportunità di impiego nel territorio materano, ma anche vecchie criticità. A sollevare l’allarme è Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, che denuncia pubblicamente una situazione diffusa di sfruttamento del lavoro stagionale, in particolare nei settori del turismo e della ristorazione.

“Ricordiamo, soprattutto ai più giovani, che esistono contratti nazionali e leggi che tutelano il lavoro, e che ogni datore è tenuto ad applicarli”, afferma Giordano segnalando fenomeni ormai strutturali come finti contratti part time, straordinari non retribuiti, riposi settimanali negati, malattie non pagate, carenze nelle norme di sicurezza, e persino lavoro nero e prove non retribuite.

Secondo il sindacato, questi comportamenti non solo ledono i diritti dei lavoratori, ma alterano la concorrenza danneggiando le imprese che rispettano le regole. “Un finto part time riduce ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR, e incide anche sull’assegno di disoccupazione”, aggiunge Giordano evidenziando come ciò colpisca soprattutto le famiglie monoreddito.

Nel mirino dell’Ugl anche il sistema degli appalti e delle esternalizzazioni nei servizi di pulizia all’interno di villaggi e alberghi, da Metaponto a Nova Siri, dove si segnalano paghe a cottimo o a tempo, con camere da pulire cronometrate e lavoratrici riprese anche verbalmente in caso di ritardi.

“Ogni anno riceviamo testimonianze di lavoratori stagionali penalizzati da un modello economico basato sulla compressione dei diritti – spiega Giordano -. Chef assunti come camerieri, pagati un terzo delle ore effettive, evasione contributiva, precarietà permanente attraverso contratti interinali o a chiamata: tutto questo è diventato sistemico”.

Il sindacato propone un piano di controlli capillari e in anonimato, affidato agli organi ispettivi competenti in sinergia con Inail, Inps, Forze di Polizia e associazioni datoriali. “Le imprese vanno richiamate al senso di responsabilità sociale che ancora manca”, sottolinea.

Giordano rinnova lo slogan dell’Ugl, “Lavorare per vivere”, ribadendo l’urgenza di mettere al centro la sicurezza nei luoghi di lavoro, con azioni concrete di tutela e prevenzione. “Il turismo è vitale per il nostro territorio, ma va sostenuto con regole, dignità e qualità, non con il ricatto della precarietà”,

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author