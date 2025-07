“Estate drammatica per la sanità salentina: emergenze senza risposta”

La denuncia è di Paride Mazzotta, consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia: “Manca una programmazione adeguata”

“TAC fuori uso al pronto soccorso di Copertino, ambulanze inesistenti a Scorrano: la situazione sanitaria nel Salento si fa sempre più critica”. A denunciarlo è Paride Mazzotta, consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia, che lancia l’allarme sulla condizione dei presidi ospedalieri in provincia di Lecce.

“Le Asl pugliesi sembrano concentrate a pubblicare avvisi a raffica in piena campagna elettorale, ma intanto il sistema sanitario continua a mostrare gravi falle”, osserva Mazzotta. Uno dei casi più gravi segnalati è quello dell’ospedale di Copertino, dove la TAC è fuori servizio, provocando lunghe attese e disagi al pronto soccorso.

A peggiorare il quadro, la situazione dell’ospedale di Scorrano, dove, secondo quanto riferito dal consigliere, non è presente alcun mezzo di soccorso attivo. “Esiste un’ambulanza parcheggiata da due anni in stato di abbandono, ma nessuna è operativa. Questo compromette non solo l’assistenza nelle emergenze, ma anche la normale attività ospedaliera”, sottolinea.

Mazzotta evidenzia come questi episodi siano solo alcuni dei segnali di un sistema in difficoltà, aggravato dalla pressione dell’afflusso turistico estivo: “Siamo in piena estate e l’aumento della popolazione non trova alcuna risposta efficace da parte del sistema sanitario. Anche quest’anno manca una programmazione adeguata per fronteggiare l’emergenza”.

