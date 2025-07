Estate 2025: Sardegna, Puglia e Trentino le più amate dagli italiani

Per quanto riguarda le mete estere, il podio è composto da Spagna, Grecia e Francia, seguite da Portogallo e Austria

Secondo il focus estivo dell’Osservatorio Turismo Confcommercio, in collaborazione con Swg, anche per il 2025 la meta preferita dagli italiani resta il mare, scelto dal 24% per almeno una delle vacanze programmate tra giugno e settembre. A seguire, in un intervallo compreso tra il 10% e il 12%, si collocano città d’arte, località montane e piccoli borghi. Più distanziate, le aree rurali raccolgono il 6% delle preferenze.

Il report evidenzia che, escluse le brevi fughe di uno o due giorni, le regioni più amate per l’estate sono Puglia e Trentino Alto Adige, apprezzate sia per i soggiorni brevi (3-5 notti) che per quelli più lunghi. A guidare la classifica dei viaggi da sette giorni in su è la Sardegna, che torna protagonista dopo anni.

Per quanto riguarda le mete estere, il podio è composto da Spagna, Grecia e Francia, seguite da Portogallo e Austria. La preferenza per i soggiorni in Italia resta comunque predominante, anche alla luce dei costi contenuti e delle bellezze naturali e culturali.

Sul fronte dell’alloggio, il 21% degli italiani opterà per l’hotel, il 17% per i B&B, il 14% per seconde case o ospitalità da amici e parenti, e il 13% per case in affitto breve. Seguono agriturismi, campeggi, villaggi e resort.

La spesa media complessiva per il periodo estivo è di circa 1.170 euro a persona, con variazioni significative tra i mesi. A giugno, la spesa si attesta a 650 euro, mentre a luglio sale a 820 euro. Agosto, mese più gettonato per le vacanze lunghe (oltre il 60% dei viaggi), registra una spesa media di 930 euro a testa. A settembre, con oltre 10 milioni di italiani in viaggio, la spesa stimata è di 750 euro.

Dallo studio emerge anche una crescente tendenza alla diversificazione delle destinazioni e alla preferenza per soggiorni brevi, ma ripetuti, distribuiti su più mesi.

