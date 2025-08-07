7 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Estate 2025, Argentieri (Federalberghi): “Per il futuro serve pianificazione”

Anna Saponaro 7 Agosto 2025
centered image

PUGLIA- Nel brindisino vanno bene i “soliti noti”: Fasano, ripresa per Ostuni e poi Carovigno. In Puglia bene la Capitanata e Bari, che attira l’interesse di tanti. Ma, a prescindere dall’estate 2025, servono coordinamento e programmazione. L’intervista a Pierangelo Argentieri di Federalberghi

About Author

Anna Saponaro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Mesagne, il Comune acquisisce le terme romane di Malvindi

7 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli

Brindisi, Stp: due licenziamenti ingiusti: reintegro e maxi-arretrati

7 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli

Serie D: Luigi Gentile è il nuovo team manager dell’Heraclea

7 Agosto 2025 Redazione

Mesagne, tentò di investire un poliziotto: arrestato

7 Agosto 2025 Laura Milano

Sporcizia e piccioni fuori da uffici Asl: paradosso a Francavilla Fontana

7 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Fabrizio Marra nominato nuovo amministratore unico di Stp

7 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

potrebbe interessarti anche

Crispiano: lo spettacolo delle luminarie per la festa patronale

7 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Estate 2025, Argentieri (Federalberghi): “Per il futuro serve pianificazione”

7 Agosto 2025 Anna Saponaro

Mesagne, il Comune acquisisce le terme romane di Malvindi

7 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli

Brindisi, Stp: due licenziamenti ingiusti: reintegro e maxi-arretrati

7 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli