OSTUNI- Folta chioma alla Lucio Battisti, profilo da pugile professionista e tratto intenso: il giovane pittore Barese, Vito Stramaglia, ha incantato e ipnotizzato con i suoi capolavori su tela le “anime”, come le definisce lui, accorse a masseria Lamacoppa, a Ostuni, in un elegante e culturale brunch domenicale.

È stata la padrona di casa Katherine Price, designer americana molto richiesta, seconda moglie di Leonardo Mondadori, ad aprire la propria tenuta a una mostra privata organizzata da Annabella Zavoianni, gallerista e antiquaria di Conversano.

“Mi sono innamorata del lavoro di Vito, che mi ricorda Giovanni Boldini. A me piacciono le cose bizzarre, ho comprato un suo quadro un po’ di tempo fa e ho deciso di far esporre da me le sue tele – dice sorridendo in italiano e con accento americano Katherine Price, illustrando la tela di Vito Stramaglia che raffigura una donna-. Questa donna sembra dire “Cosa vuoi da me? (accento americano)” e imita la posizione assunta dal ritratto che ha acquistato con il braccio sul fianco destro.

E perché una designer americana in Puglia ha deciso di aprire la propria masseria a un’artista? “In autunno c’è meno da andare in giro, meno cose da vedere e in Puglia bisogna fare molta cultura perché ci sono molte persone che fanno tanto e sono in gamba. Poi questa domenica di sole, gli amici. Della Puglia mi piace il verde pazzesco che c’è, amo gli ulivi e questa malattia che li porta via mi mette una grande tristezza perché sembra sempre poco quello che si fa per salvarli. Anzi, a volte mi sembra che l’amministrazione non faccia abbastanza” continua Katherine alternando il sorriso e la gioia, alla malinconia per la moria degli ulivi. “Ci sono molti giovani, molti artisti che fanno cose belle e il Sud va spinto e aiutato. Penso che tra un mese farò un altro evento. Ci sono tante persone da conoscere e sempre diverse”. E, infatti, masseria Lamacoppa ha accolto a oggi intellettuali, fotografi, scrittori e scrittrici, artisti: una location perfetta per conversare di arte e cultura.

Il pittore Vito Stramaglia

Il pittore Vito Stramaglia, che non ama figurare nelle foto, ha esposto ben 24 tele nell’antica masseria immersa in settantatre ettari di olivi e di macchia, dove il verde spicca sulla terra argillosa e dipinge le mura bianche.

“Da quando dipingo ho solo scelto un soggetto come un pretesto. Perché penso che ognuno di noi debba esprimere quello che ha dentro attraverso quello che sente di rappresentare. Quindi, tutto ciò che mi intriga e mi ispira diventa motivo, appunto, di pretesto pittorico” dice dei propri figli Vito Stramaglia, che quando li vende ne permette, dunque, l’adozione.

“Mi piace descrivere tutto ciò che riguarda la vita quotidiana, mi ispiro a ciò che vedo in giro perché per me la vita è così variegata che non la si può racchiudere alla fine in un soggetto, o in un tema. Ho sviluppato il tema del sorriso, come il tema del ritratto, del brindisi, ma sempre soggetti che poi cerco di trascendere quella che è la raffigurazione venendo da un percorso figurativo, espressionismo figurativo. È una cosa che sento e che vien fuori da sola” racconta Vito Stramaglia, mentre nel salone tutto intorno, il silenzio fa da padrone e lo scoppiettio del fuoco del camino riempie gli occhi di Vito, neri e profondi, come il tratto intenso delle sue tele.

“Non dico mai cosa rappresenta perché il dipinto è un viaggio personale che ognuno deve fare: ogni opera deve essere lo specchio di tutti coloro che la guardano. Le anime (noi siamo anime, perché di persona etimologicamente il significato non mi piace), è come se vedessero sé stesse nell’opera. Mi piace sapere cosa hanno provato”.

E cosa ha provato l’antiquaria Annabella Zavoianni, proprietaria del negozio di antiquariato “Capricci della badessa” di Conversano, è intuitivo: “La sua arte mi parla. I suoi quadri sono in movimento, ha una gestualità incredibile che ti emoziona. Rispecchia quello che siamo noi, eclettici. Infatti, ha detto che non c’è un tema perché difficile darne uno: puoi piangere, puoi sorridere e fare festa, ognuno si è ritrovato nel quadro e l’hanno acquistato perché si sono ritrovati”.

Ed è stato proprio così, perché a Masseria Lamacoppa, in una domenica di ottobre, grazie all’ospitalità di Katherine Price, le anime presenti hanno avuto il piacere di fare un viaggio ovunque abbiano voluto.