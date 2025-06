Esports: Monopoli campione della eSerie C 2025

Il Monopoli trionfa nella eSerie C 2025. Leonardo Amodio, Daniele Formica e Fabio Grattagliano sono i tre monopolitani protagonisti della vittoria del Team eSports della SS Monopoli 1966, capace di conquistare il titolo nella Final Eight disputata giovedì 5 giugno a Bologna, nell’ambito del WMF – We Make Future, evento ospitato in collaborazione con Lega Pro.

Un percorso impeccabile quello del club biancoverde, che ha indossato per l’occasione il Third Kit giallofluo personalizzato con il proprio ID. Nei quarti di finale, il Monopoli ha eliminato i campioni in carica del Sorrento; in semifinale ha superato la Ternana, mentre nell’atto conclusivo ha dominato la Virtus Entella, imponendosi sia all’andata (4-0) che al ritorno (8-2).

Alla cerimonia di premiazione, il trofeo è stato consegnato direttamente dal presidente della Serie C, Matteo Marani, che ha suggellato il successo di un gruppo coeso e legato al territorio.

Al torneo hanno preso parte otto eplayer, ciascuno in rappresentanza di un club di Serie C. Dopo il turno preliminare, sono approdati in semifinale Virtus Entella, Pontedera, Ternana e Monopoli. I liguri hanno battuto il Pontedera, mentre il Monopoli ha avuto la meglio sulla Ternana, aprendo le porte alla finalissima poi dominata.

