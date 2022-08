Esplosione nella notte nell’ufficio postale di Latiano, in via Cavour: i banditi, probabilmente utilizzando la tecnica del gas, hanno fatto saltare lo sportello Postamat che si trova all’ingresso degli uffici. L’esplosione è stata avvertita in tutto il paese e ha divelto l’obiettivo ma ha danneggiato anche le strutture esterne della banca. Non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti a portare via denaro perché non si notano macchie della vernice che viene diffusa automaticamente sulle banconote in caso di effrazione. Sul posto i carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere du videosorveglianza.