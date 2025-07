Esplosione Roma, USMIA: “Tragedia evitata grazie ai soccorritori”

“Se non ci fossero stati quegli angeli in divisa, sarebbe stato un massacro”

Sono 43 le persone rimaste ferite nell’esplosione avvenuta in un deposito di gas e carburanti in via dei Gordiani, zona Casilina, a Roma. Un incendio violentissimo ha innescato una serie di deflagrazioni che hanno seminato il panico tra i residenti e coinvolto anche i soccorritori intervenuti. Il bilancio provvisorio parla di 24 civili feriti, tra cui due in condizioni gravi, oltre a 12 agenti della Polizia di Stato, sei Vigili del Fuoco e un Carabiniere.

In un comunicato ufficiale, USMIA Carabinieri ha espresso vicinanza ai feriti e ha lodato il coraggio delle donne e degli uomini in uniforme che, sfidando le fiamme, hanno tratto in salvo decine di persone. “Con le loro uniformi, diverse nel colore ma unite dallo stesso cuore, hanno affrontato il pericolo per proteggere vite umane”, ha dichiarato il portavoce Carmine Caforio, sottolineando il valore del loro gesto come espressione del più autentico spirito di servizio.

Il rischio di una tragedia ben più grave è stato sventato grazie alla prontezza dell’intervento congiunto delle forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario. Una residente ha dichiarato: “Se non ci fossero stati quegli angeli in divisa, sarebbe stato un massacro”.

Parole di profonda riconoscenza sono anche dal generale Salvatore Luongo, comandante dell’Arma dei Carabinieri, che ha ringraziato personalmente i militari intervenuti: “Non vi parlo da comandante, ma da fratello d’armi. Sono orgoglioso di indossare questa uniforme e fiero di voi”. Un messaggio che ha rafforzato il senso di appartenenza e il legame tra i reparti dell’Arma.

USMIA Carabinieri ha rivolto inoltre un ringraziamento alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le parole di stima espresse pubblicamente nei confronti di tutte le forze impegnate nei soccorsi. “Il riconoscimento della Premier è un incentivo prezioso per tutti coloro che operano quotidianamente al servizio dei cittadini”, ha sottolineato ancora Caforio.

L’associazione ha dedicato un pensiero speciale a tutti i feriti, ribadendo l’importanza di valorizzare il coraggio e la dedizione di chi, senza esitazione, affronta pericoli estremi per proteggere vite umane. “Ci inchiniamo al vostro spirito di servizio e vi auguriamo una pronta e completa guarigione”, ha concluso Caforio.

